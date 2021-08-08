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Олимпиада 2020

Сменился лидер медального зачета Игр

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Alex Brandon/AP

Сборная США возглавила медальный зачет Олимпийских игр.

В финале баскетбольного турнира женская команда США обыграла Японию со счетом 90:75.

Американская команда завоевала 38 золотых медалей. Столько же наград высшей пробы у Китая, но североамериканцы выше по общему числу призовых мест.

Замыкает тройку сильнейших Япония (27).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее чемпионка мира по легкой атлетике Иоланда Чен прокомментировала победу Марии Ласицкене на Олимпиаде.

«Эта победа Маши за все унижения. Васю Мизинова сняли с дистанции, и сегодня произошла странная и некрасивая ситуация в соревнованиях по художественной гимнастике у девочек. Мы никогда не принижаем соперников. Но наших девочек обидели, Дину поставили на второе место, не приняли протест. У Маши нельзя было выиграть сегодня, и все», — передает слова Чен «Матч ТВ».

1
США
110
38
39
33
2
Китай
87
38
31
18
3
Япония
58
27
14
17
4
Великобритания
64
21
21
22
5
Россия
70
20
27
23
6
Австралия
46
17
7
22
7
Нидерланды
36
10
12
14
8
Германия
37
10
11
16
9
Италия
40
10
10
20
10
Франция
32
9
12
11

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Олимпиада 2020
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