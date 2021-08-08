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Олимпиада 2020

Россия завоевала серебро в групповом многоборье в художественной гимнастике на ОИ

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РИА Новости

Сборная России завоевала серебро в групповом многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде.

Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастастия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова продемонстрировали набрали 90,400 балла. Золото досталось Болгарии, бронзу выиграли итальянки.

Художественная гимнастика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Групповое многоборье
1. Болгария — 92,100.
2. Россия — 90,400.
3. Италия — 87,700.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Актриса Валентина Рубцова высказалась о скандальном судействе во время индивидуального многоборья в художественной гимнастике.

«Такого чудовищного предвзятого судейства и вселенской несправедливости мы не видели давно! Наши девочки — блистательные, великие спортсменки Дина и Арина — заслуживают только самых высших наград. И для нас вы первые независимо от мнения судей», — написала Рубцова в Instagram.

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Олимпиада 2020
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