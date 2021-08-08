Подозреваемая в употреблении допинга волейболистка Кайшета может получить медаль ОИ

Бразильская волейболистка Тандара Кайшета, которая подозревается в употреблении допинга, может получить медаль Олимпиады.

«Да, Тандара может получить награду, но сейчас идет процесс разбирательства. Если будет доказано, что ее вины нет, она получит заслуженную медаль», — передает слова члена бразильской делегации ТАСС.

Спортсменка была отстранена от матчей олимпийского турнира из-за возможного нарушения антидопинговых правил. Она принимала участие в четвертьфинальной встрече против команды России (3:1).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио.

Ранее сообщалось, что тест на допинг волейболистки сборной Бразилии Тандары Кайшеты во время летних Олимпийских игр — 2020 в Токио дал отрицательный результат.

«Подкомитет дисциплинарной группы FIVB подчеркнул, что предполагаемые неблагоприятные аналитические данные спортсменки были основаны на тесте, проведенном более чем за две недели до начала олимпийских соревнований по волейболу, и что у нее был отрицательный результат во время Игр», — заявили в Международной Федерации волейбола (FIVB).