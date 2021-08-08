Три волейболиста сборной России вошли в символическую команду Олимпиады

Три волейболиста мужской сборной России вошли в символическую сборную Олимпиады, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) в Telegram.

В символическую сборную олимпийского турнира были включены Максим Михайлов — лучший диагональный, Егор Клюка — лучший доигровщик, Иван Яковлев — лучший блокирующий.

В финале олимпийского турнира россияне проиграли Франции со счетом 2:3.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее мужская сборная России по волейболу проиграла команде Франции в финале олимпийского турнира на Играх-2020 в Токио. Встреча, прошедшая в японской столице на «Ариаке Арене», завершилась со счетом 3-2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12).