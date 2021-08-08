Муж Ласицкене критически высказался о министре спорта России

Владас Ласицкас, муж олимпийской чемпионки Токио Марии Ласицкене, высказался о министре спорта России Олеге Матыцине.

«Да, министр спорта Олег Матыцин говорил, чтобы Машу не брали в Токио. Очень рад, что Олег Васильевич решил все проблемы российского спорта и у него осталась главная проблема — война с чистой спортсменкой Марией Ласицкене из-за критики в свой адрес. Удачи, Олег Васильевич», — написал Ласицкас в Twitter.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российская легкоатлетка Мария Ласицкене и украинка Ярослава Магучих сделали совместную фотографию после соревнований в прыжках в высоту на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.