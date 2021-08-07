Кабаева заявила, что Утяшева не имеет права комментировать судейство на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева отреагировала на слова бывшей спортсменки Ляйсан Утяшевой о том, что израильтянка Линой Ашрам «вырвала у российской спортсменки» Дины Авериной победу на Олимпиаде — 2020 в Токио.

Кабаева заявила, что с уважением относится к Утяшевой.

«Вместе с тем хотелось бы отметить, что она никогда в своей спортивной карьере не приносила своей стране золотых медалей в личном многоборье. Ни на уровне европейского первенства, ни на чемпионате мира, ни тем более на Олимпийских играх.

Не лишним будет отметить, что в многоборье она не была даже чемпионкой России. Поэтому комментировать позорное и несправедливое судейство в отношении нашей спортсменки на Олимпийских играх в Токио и лишение ее золотой медали Утяшева ни имеет никакого права», — цитирует Кабаеву «Спорт-Экспресс».

Дина Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

После соревнований Дина и многие российские специалисты выразили несогласие с поставленными оценками.

Ранее Кабаева заявила, что главной задачей судей было найти возможность лишить Россию золота.