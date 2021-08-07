Алина Кабаева: главной задачей судей было найти возможность лишить Россию золота

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева поделилась мнением об итогах соревнований в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на летних Играх-2020 в Токио.

«Олимпиада в Токио сегодня зафиксировала опасный прецедент в истории художественной гимнастики, а может быть, и в истории спорта. Когда победителем становится тот, кто допустил ошибку, а тот, кто выступил безупречно, проигрывает. Это, конечно, не спорт. Это далеко за его пределами», — цитирует Кабаеву «Спорт-Экспресс».

Бывшая спортсменка считает, что представительниц художественной гимнастики нельзя обвинить в употреблении допинга, однако теперь это можно сделать с помощью судей.

«Никогда я не критиковала действия судей. Сегодня другой случай. Его, безусловно, можно отнести к разряду вопиющей несправедливости. И похоже, что главной задачей на сегодняшних соревнованиях по художественной гимнастике было не оценить, кто быстрее, выше и сильнее, а найти возможность лишить Россию золотой медали», — добавила победительница Игр-2004 в Токио.

Кабаева считает, что повторение подобной ситуации в будущем разрушит олимпийские принципы и олимпийское движение.

«Потому что интерес к нему как к честному состязанию талантов и характеров будет утрачен. Надеюсь, этого не произойдет. Не получится! Настоящий спорт будет жить до тех пор, пока есть настоящие спортсмены и судьи, пока есть те, кто спорт любит больше, чем политику, себя и свои частные интересы в спорте», — отметила бывшая гимнастка.

Кабаева добавила, что российские спортсмены умеют переживать несправедливость.

«Мы верим в них, надеемся и болеем за них. Мы побеждали и будем побеждать дальше!» — заключила олимпийская чемпионка.

Дина Аверина взяла серебро, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

После соревнований Дина и многие российские специалисты выразили несогласие с поставленными оценками.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов поддержал Дину и Арину Авериных.