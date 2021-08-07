Немов обратился к сестрам Авериным и напомнил о скандале на Олимпиаде-2004

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов поддержал россиянок Дину и Арину Авериных после финала индивидуального многоборья по художественной гимнастике на Играх-2020 в Токио.

Дина Аверина взяла серебро, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100). После соревнований Дина и многие специалисты выразили несогласие с поставленными оценками.

«Мне кажется, что если бы Игры в Токио проходили со зрителями, мы вполне могли бы увидеть повторение ситуации в Афинах. Дина и Арина, вся страна сегодня с вами! Вы — чемпионки! Я по своему опыту знаю, как вам сегодня тяжело. Но надо держаться. Нельзя сломаться! Золото еще будет вашим», — написал Немов в Instagram.

На Олимпийских играх 2004 года в Афинах судьи занизили оценку Немову за упражнение на перекладине. После этого зрители в течение восьми минут освистывали судей и протестовали против их решения. Соревнования продолжились только после того, как Немов вышел на помост и успокоил болельщиков.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что организация отправила запрос по поводу судейства в финале индивидуального многоборья по художественной гимнастике на летних Играх-2020 в Токио.