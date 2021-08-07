Россия лишилась шансов на попадание в тройку лидеров медального зачета Игр

Сборная России потеряла шансы попасть в тройку лидеров медального зачета на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

После 15 дней соревнований в активе россиян 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые награды. Российская сборная уже не сможет догнать занимающую третье место Японию (27-12-17). Лидирует в таблице Китай (38-31-18). На второй строчке располагаются американцы (35-39-33).

При этом Россия идет третьей по общему количеству наград — 69 медалей. Первое место занимают США (108). Вторыми идут представители Китая (97).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию предпоследнего дня соревнований.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены завоевали три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио 7 августа.