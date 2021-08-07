Расписание финалов на 8 августа на Олимпийских играх в Токио

8 августа на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио будут разыграны 13 комплектов медалей в восьми видах спорта.

Расписание финалов:

Легкая атлетика

01.00 мск. Марафон. Мужчины.

Волейбол

03.00 мск. Матч за бронзу. Южная Корея — Сербия. Женщины;

07.30 мск. Финал. Бразилия — США. Женщины.

Гандбол

05.00 мск. Матч за бронзу. Норвегия — Швеция. Женщины;

09.00 мск. Финал. Россия — Франция. Женщины.

Художественная гимнастика

05.00 мск. Группы (Сборная России выступит в финале)

Баскетбол

05.30 мск. Финал. США — Япония. Женщины.

Велотрек

05.45 мск. Спринт. Женщины;

06.00 мск. Кейрин. Мужчины (Денис Дмитриев);

06.25 мск. Омниум. Женщины (Мария Новолодская).

Водное поло

07.40 мск. Матч за бронзу. Венгрия — Испания. Мужчины;

10.30 мск. Финал. Греция — Сербия. Мужчины.

Бокс

08.00 мск. 57-60 кг. Финал. Женщины. Келли Анн Харрингтон (Ирландия) — Беатрис Феррейра (Бразилия);

08.15 мск. 57-63 кг. Финал. Мужчины. Кейшон Дэвис (США) — Энди Крус (Куба);

08.45 мск. 69-75 кг. Финал. Женщины. Лоурен Прайс (Великобритания) — Ли Цянь (Китай);

09.15 мск. Свыше 91 кг. Финал. Мужчины. Баходир Джалолов (Узбекистан) — Ричард Торрес-мл. (США).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

После 15 дней соревнований в активе россиян 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые награды. Российская сборная занимает четвертое место в медальном зачете. Лидирует Китай (38-31-18).

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что организация отправила запрос по поводу судейства в финале индивидуального многоборья по художественной гимнастике на летних Играх-2020 в Токио.