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Олимпиада 2020

Российские волейболисты выиграли у французов четвертый сет в финале Олимпиады

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Сборная России по волейболу выиграла у команды Франции четвертый сет финала олимпийского турнира на Играх-2020 в Токио.

Партия завершилась со счетом 25:21 в пользу россиян. Первый и второй сеты остались за французами (25:23, 25:17), но третий забрали россияне (25:21).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее Александр Гайдуков, тренер женской сборной России по водному поло, назвал причину поражения в матче за бронзу Олимпиады против Венгрии.

Олимпиада-2020. Волейбол. Мужчины. Финал
Франция — Россия — 2-2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25)

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Олимпиада 2020
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