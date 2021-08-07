Россия уступила Франции в первом сете финала волейбольного турнира

Сборная России по волейболу уступила Франции в первом сете финала Олимпийского турнира.

Партия завершилась со счетом 23:25, несмотря на то, что россияне вели почти весь сет.

Стоит отметить, что соперники встречались на групповом этапе. Тогда победили французы со счетом 3:1.

В матче за третье место Аргентина сенсационно обыграла Бразилию.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее Александр Гайдуков, тренер женской сборной России по водному поло, назвал причину поражения в матче за бронзу Олимпиады против Венгрии.