Тихонов призвал отстранить судей за оценку Дине Авериной и назвал трусами глав МОК и ОКР

Российская гимнастка Дина Аверина заняла второе место в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Золото присудили израильтянке Линой Ашрам, при том, что она уронила ленту в заключительном выступлении. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил негодование этой ситуацией, отметив, что она дискредитирует Международный олимпийский комитет (МОК).

«Я своими глазами видел, когда 12 минут аплодировали Алексею Немову, теперь — Авериной. Я созванивался со своими друзьями, компетентными в художественной гимнастике. Вопиющее безобразие и бесконтрольность со стороны МОК! Это страшно. Вот в фигурном катании сделали просмотр на экране для судей, и после этого они дают окончательные оценки. Почему это не сделано в художественной гимнастике? Этим самым МОК дискредитирует себя. Есть дисциплинарная комиссия, которая могла бы все просмотреть и навсегда исключить из судейства этих персонажей, чтобы впредь такого не повторялось. Там, где судят люди, не может быть объективности. Но когда возмущен весь спортивный мир, это безнаказанно не проходит», — сказал Тихонов «Газете.Ru».

Прославленный спортсмен раскритиковал не только МОК, но и лично главу организации Томаса Баха, также он осудил за бездействие президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова. По мнению Тихонова, функционеры, являющиеся оба в прошлом спортсменами, могли бы урегулировать ситуацию.

«Почему зубы не показывает наш Станислав Поздняков, президент ОКР? Вместо крови адреналин! Вы же с Томасом Бахом занимались одним спортом, фехтованием — так сядьте, договоритесь. Трусы, я прямо скажу! А сейчас уповают на то, что у нас много медалей. Так это вопреки всей организации Олимпийских игр», — убежден Тихонов.

Ранее Дина Аверина рассказала, что думала о протесте после скандального судейства на Олимпиаде.