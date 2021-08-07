Винер-Усманова может покинуть сборную России по художественной гимнастике

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова может покинуть пост тренера сборной России, передает ТАСС.

«Все дело в том, есть ли смысл работать? Я делаю из художественной гимнастики творчество, это искусство и спорт, а сейчас получается, что никакого искусства не надо. Так не должны судиться соревнования», — сказала Винер-Усманова.

Россиянка Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье. Ее сестра Арина заняла четвертое место. Победительницей соревнований стала Линой Ашрам из Израиля. Бронза досталась Алине Горносько из Белоруссии.

Художественная гимнастика. Олимпийские игры. Токио. Индивидуальное многоборье

1. Линой Ашрам (Израиль) — 107,800.

2. Дина Аверина (Россия) — 107,650.

3. Алина Горносько (Беларусь) — 102,700.

4. Арина Аверина (Россия) — 102,100.

Ранее россиянка Дина Аверина поделилась эмоциями от индивидуального многоборья в художественной гимнастике на Олимпиаде.