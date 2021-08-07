Российский борец Гаджимурад Рашидов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр.

В поединке за третье место Рашидов одолел представителя Венгрии Исмаила Мусукаева. Встреча завершилась со счетом 5:0.

По ходу турнира российский борец прошел Вазгена Теваняна из Армении, а в четвертьфинале победил Магомедмурада Гаджиева из Польши со счетом 6:2. В полуфинале Рашидов уступил японцу Такуто Отогуро.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сборная России по пляжному волейболу в составе Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского завоевала серебро Олимпийских игр — 2020 в Токио. В финальном матче они проиграли норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Серуму со счетом 0:2 (17:21, 18:21). Обладателями бронзы стали представители Катара Шериф Юнусс и Ахмед Тиджан.