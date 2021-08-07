Дина Аверина не согласилась со вторым местом на Олимпиаде

Россиянка Дина Аверина поделилась эмоциями от индивидуального многоборья в художественной гимнастике на Олимпиаде.

«Обидно и больно за то, что сегодня было несправедливое судейство. За то, что первое место выиграла девушка, которая выступила с потерей. Я прошла все виды более-менее чисто, достойно, заняла второе место. Мне обидно за несправедливость, я за честный спорт», — передает слова Авериной «Матч ТВ».

Россиянка Дина Аверина завоевала серебро. Ее сестра Арина заняла четвертое место.

Победительницей соревнований стала Линой Ашрам из Израиля. Бронза досталась Алине Горносько из Белоруссии.

Художественная гимнастика. Олимпийские игры. Токио. Индивидуальное многоборье

1. Линой Ашрам (Израиль) — 107,800.

2. Дина Аверина (Россия) — 107,650.

3. Алина Горносько (Беларусь) — 102,700.

4. Арина Аверина (Россия) — 102,100.