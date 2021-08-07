Тренер сборной России по водному поло назвал причину поражения в матче за бронзу ОИ

Александр Гайдуков, тренер женской сборной России по водному поло, назвал причину поражения в матче за бронзу Олимпиады против Венгрии.

Встреча завершилась со счетом 9:11.

«Матч с США, в котором у нас были неплохие шансы на победу, забрал много нервной энергии. Девчонкам психологически было непросто восстановиться. Сегодня они оставили в бассейне все силы, бились до последнего. Все хорошо, кроме реализации моментов. К сожалению, это бич нашего водного поло», — передает слова Гайдукова пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) в Telegram.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.