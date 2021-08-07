Стали известны детали контракта, предложенные «ПСЖ» Месси

Французский «Пари Сен-Жермен» предложил долгосрочный контракт аргентинскому форварду Лионелю Месси, передает журналист Никола Скира в Twitter.

Как сообщает источник, французский клуб предложили аргентинцу контракт до 2024 года с заработной платой €50 млн в год. Отмечается, что игроки «ПСЖ» Анхель Ди Мария и Неймар пытаются убедить Месси перейти в клуб.

Напомним, «Барселона» официально объявила, что новый контракт с Месси не будет заключен. Представители «Барсы» утверждают, что причиной невозможного подписания звездного нападающего является потолок зарплат в Ла Лиге.

Месси выступал за «Барселону» с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь – в Кубке и Суперкубке Испании, четыре – в Лиге чемпионов, по три – в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Прошлое соглашение Месси с «Барселоной» истекло в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта на специальной пресс-конференции, посвященной Лионелю Месси, заявил, что аргентинец точно не останется в каталонском клубе.