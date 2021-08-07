В Китае возмутились заданным вопросом спортсменке: когда она выйдет замуж и родит детей

Пользователи популярной китайской соцсети Weibo раскритиковали интервью, которое государственные СМИ взяли у легкоатлетки Лицзяо Гун, информирует «Би-би-си».

Спортсменка завоевала золотую медаль Олимпийских игр — 2020 в толкании ядра. Китаянку, отличающуюся крупным телосложением, журналисты описали как «мужественную женщину» и спрашивали, когда она выйдет замуж и родит детей.

Такие вопросы заставили многих пользователей соцсети возразить против укоренившихся ожиданий от китаянок, а также против устаревших идеалов красоты и женственности. Пользователи резко раскритиковали интервью, назвав его сексистским и ограниченным.

Обсуждение с хэштегом «Брак — единственное, о чем можно говорить с женщинами?» собрало более 300 миллионов просмотров. В комментариях пользователи выразили поддержку спортсменке.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Ранее сообщалось, что чемпион Олимпийских игр — 2020 по греко-римской борьбе Муса Евлоев по прилету в Москву станцевал лезгинку.