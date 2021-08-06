Арбитр Карасев назначен на матч за Суперкубок УЕФА

Российский арбитр Сергей Карасев обслужит матч за Суперкубок УЕФА между лондонским «Челси» и испанским «Вильярреалом», передает сайт организации.

Встреча пройдет 11 августа в Белфасте. Помогать Карасеву будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвертым арбитром выступит Алексей Кульбаков из Белоруссии. С системой VAR будут работать Марко Фритц из Германии, поляк Павел Гил и итальянец Массимилианно Иррати.

Карасев начал чемпионат Европы — 2020 в качестве резервного судьи на игре Австрия — Северная Македония, а затем получил назначение в качестве главного арбитра матчей Италия — Швейцария, Германия — Венгрия и Нидерланды — Чехия. Также он был резервным на четвертьфинальном матче Чехия — Дания и на полуфинальном Италия — Испания.

Ранее Карасев рассказал, почему его не назначают на матчи первых туров Российской премьер-лиги (РПЛ).