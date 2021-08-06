Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Путин: спорные вопросы по восстановлению имущества после ЧС должны решаться... 18:49
Обвиняемый в убийстве семьи из пяти человек рассказал на видео... 18:49
Актрису Эйдлин избили в элитном подмосковном поселке 18:44
На Украине рассказали, когда запустят проект космического туризма 18:42
Эксперт озвучил простой способ диагностики степени тяжести постковидного синдрома 18:31
Российская гандболистка критично высказалась о судействе в матче 1/2 финала ОИ 18:29
Адвокат рассказал, где заключенные ИВС Истры могли взять инструменты для побега 18:21
В ГИБДД рассказали о выявлении нарушителей через соцсети 18:18
Повзрослевшие герои возвращаются в тизере нового сезона «Очень странных... 18:16
Авиакомпании получили разрешение на полеты из России в Хургаду и... 18:16
Бесплатная ставка 1000 р.
Олимпиада 2020

Результаты соревнований Олимпийских игр — 2020 6 августа

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

6 августа на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио были разыграны 23 комплекта медалей.

Олимпийские игры. Токио. Результаты соревнований. 6 августа 2021 года
Легкая атлетика. Мужчины. Ходьба. 50 км
1. Давид Томала (Польша) — 3:50.08.
2. Йонатан Хильберт (Германия) — 3:50.44
3. Эван Данфи (Канада) — 3:50.59.

Пляжный волейбол. Женщины
1. Эйприл Росс / Аликс Клайнман (США).
2. Мариафе Артачо дель Солар / Талика Клэнси (Австралия).
3. Анук Верже-Депре / Джоана Хайдрих (Швейцария).

Бокс. Мужчины. До 91 кг
1. Хулио ла Крус (Куба).
2. Муслим Гаджимагомедов (Россия).
3. Абнер Тейшейра (Бразилия) и Дэвид Ника (Новая Зеландия).

Велоспорт. Трек. Женщины. Мэдисон
1. Кэти Арчибальд / Лора Кенни (Великобритания) — 78.
2. Амали Дидериксен / Джули Лет (Дания) — 35.
3. Гульназ Хатунцева / Мария Новолодская (Россия) — 26.

Легкая атлетика. Женщины. Ходьба. 20 км
1. Антонелла Пальмизано (Италия) — 1:29.12.
2. Сандра Аренас (Колумбия) — 1:29.37.
3. Лю Хун (Китай) — 1:29.57.

Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт
1. Харри Лаврейсен (Нидерланды).
2. Джеффри Хугланд (Нидерланды).
3. Джек Карлин (Великобритания).

Современное пятиборье. Женщины
1. Кейт Френч (Великобритания) — 1385 (олимпийский рекорд).
2. Лаура Асадаускайте (Литва) — 1370.
3. Шарольта Ковач (Венгрия) — 1368.

Хоккей на траве. Женщины
1. Нидерланды.
2. Аргентина.
3. Великобритания.

Карате. Мужчины. Ката
1. Рио Киюна (Япония).
2. Дамьян Уго Кинтеро (Испания).
3. Ариэль Торрес Гутьеррес (США) и Али Софуоглу (Турция).

Вольная борьба. Мужчины. До 125 кг
1. Гэйбл Дэн Стивенсон (США).
2. Гено Петриашвили (Грузия).
3. Амир Хоссейн Заре (Иран) и Таха Акгюль (Турция).

Вольная борьба. Женщины. До 53 кг
1. Маю Мукаида (Япония).
2. Цзяню Пань (Китай).
3. Ванесса Колодинская (Беларусь) и Болортуя Бат Очир (Монголия).

Настольный теннис. Мужчины. Командный турнир
1. Китай.
2. Германия
3. Япония.

Вольная борьба. Мужчины. До 74 кг
1. Заурбек Сидаков (Россия).
2. Магомедхабиб Кадимагомедов (Беларусь).
3. Кайл Дуглас Дейк (США) и Бекзод Абдурахмонов (Узбекистан).

Легкая атлетика. Мужчины. 5000 м
1. Джошуа Чептегеи (Уганда) — 12.58,15.
2. Мохаммед Ахмед (Канада) — 12.58,61.
3. Пол Челимо (США) — 12.59,05.

Карате. Женщины. Кумитэ. До 61 кг
1. Йована Прекович (Сербия).
2. Инь Сяоянь (Китай).
3. Джана Лотфи (Египет) и Мерве Джобан (Турция).

Легкая атлетика. Женщины. 400 м
1. Шона Миллер-Уйбо (Багамские острова) — 48,36.
2. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) — 49,20.
3. Эллисон Феликс (США) — 49,46.

Карате. Мужчины. Кумитэ. До 75 кг
1. Луиджи Буза (Италия).
2. Рафаэль Агаев (Азербайджан).
3. Станислав Горуна (Украина) и Габор Харшпатаки (Венгрия).

Легкая атлетика. Женщины. 1500 м
1. Фаит Чепнгетич Кипьегон (Кения) — 3.53,11 (олимпийский рекорд).
2. Лора Мьёр (Великобритания) — 3.54,50.
3. Сифан Хассан (Нидерланды) — 3.55,86.

Скалолазание. Женщины
1. Янья Гарнбрет (Словения) — 5,00.
2. Михо Нонака (Япония) — 45,00
3. Акиё Ногути (Япония) — 64,00.

Легкая атлетика. Женщины. Метание копья
1. Шиин Лю (Китай) — 66,34.
2. Мария Андрейчик (Польша) — 64,61.
3. Келси-Ли Барбер (Австралия).

Легкая атлетика. Женщины. Эстафета 4x100 м
1. Ямайка — 41,02.
2. США — 41,45.
3. Великобритания — 41,88.

Легкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4x100 м
1. Италия — 37,50.
2. Великобритания — 37,51.
3. Канада — 37,70.

Футбол. Женщины
1. Канада.
2. Швеция.
3. США.

Ранее российские гандболистки вышли в финал.

Все новости на тему:
Олимпиада 2020
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Там можно пересажать весь ИВС»: как подсудимые сбежали из изолятора в Истре
Сотруднику ИВС, помогавшему арестантам из Истры, могли дать взятку за «отсидку»
Почему в России заглохла программа перевода автопарка на газ
Установщики газобаллонного оборудования на автомобили пожаловались президенту
«Бурная деятельность»: США затягивают Бразилию в НАТО
СМИ: Вашингтон готов помочь Бразилии получить статус партнера НАТО
Авиакомпании получили разрешение на полеты из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
В Минздраве назвали сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Российские гандболистки вышли в финал Олимпиады
Суд оправдал задушившую парализованного мужа женщину
Новости и материалы
Путин: спорные вопросы по восстановлению имущества после ЧС должны решаться в пользу людей
Обвиняемый в убийстве семьи из пяти человек рассказал на видео о мотиве преступления
Актрису Эйдлин избили в элитном подмосковном поселке
На Украине рассказали, когда запустят проект космического туризма
Эксперт озвучил простой способ диагностики степени тяжести постковидного синдрома
Российская гандболистка критично высказалась о судействе в матче 1/2 финала ОИ
Адвокат рассказал, где заключенные ИВС Истры могли взять инструменты для побега
В ГИБДД рассказали о выявлении нарушителей через соцсети
Повзрослевшие герои возвращаются в тизере нового сезона «Очень странных дел»
Россия занимает пятое место по итогам 14 дня Олимпиады
Путин заявил, что власти России научились оперативно реагировать на природные ЧС
Убийцу чеченского блогера Мартина Бека приговорили к пожизненному заключению
Одного из сбежавших из ИВС приютила пожилая любовница
СМИ: провода камеры на здании ИВС в Истре перерезали
Спортивный сайт Tribuna признан экстремистским на территории Белоруссии
На 2 месяца арестован москвич, выкинувший сына из окна
Вдова Мамонова рассказала о нищете
Жительница Петербурга сообщила, что над ее 7-летней дочерью надругались в летнем лагере
Все новости
Что известно о массовой аварии на трассе М-4 «Дон»
Четыре человека, в том числе младенец, погибли в ДТП в Ростовской области
«За шутки не извиняюсь»: ведущий Первого канала — о своей пародии на спортсменку-трансгендера
Ведущий «Время покажет» заявил о плохом отношении соперниц к трансгендерной тяжелоатлетке
Цены обновили рекорд: авария на заводе «Газпрома» привела к подорожанию газа в Европе
«Газпром» выясняет причины аварии на Уренгойском заводе, спровоцировавшей скачок цен на газ
14-й день Олимпиады: Россия вышла в финал по гандболу и взяла четыре медали. LIVE
Россиянин Сидаков разгромил белоруса Кадимагомедова и стал олимпийским чемпионом
Сколотивший команду убийц и рэкетиров бывший спецназовец получил новый срок
Мосгорсуд дал почти 25 лет лидеру банды киллеров из 90-х
До и после пандемии: как изменился шопинг в Милане
Стилисты рассказали, как пандемия повлияла на итальянскую столицу моды
Достаточно номера телефона: как злоумышленники получают доступ к счетам россиян
Россиян предупредили о мошенничестве с помощью дубликатов сим-карт
Въехал в ресторан: блогеру-лихачу грозит до пяти лет лишения свободы
В Москве засняли очередной инцидент с блогером за рулем
Бедность под контролем: достаток малообеспеченных россиян начнут мониторить с осени
Путин поручил наладить мониторинг доходов бедного населения раз в полгода
«Помогал прятать головы». Опубликовано видео с признаниями Тесака
В интернете распространили еще одно признание Максима Марцинкевича в убийствах
Apple будет искать запрещенные фото на iPhone. Нарушит ли это приватность данных?
Эксперты оценили инициативу Apple по поиску нелегальных снимков у обладателей iPhone
Самодельные биты и ножи. Еще две массовые драки мигрантов произошли в Подмосковье
Опубликовано видео массовой драки рабочих в Одинцово
672 гола в 778 матчах. Карьера Месси в «Барселоне»
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях