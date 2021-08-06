Ганус — о допинге бразильянки: давайте лучше будем думать о нашей стране

Экс-глава Российского антидопингового комитета (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал «Газете.Ru» новость о том, что у бразильской волейболистки Тандары Алвес Кайшеты обнаружили допинг. В четвертьфинале Олимпиады в Токио россиянки уступили Бразилии со счетом 1:3. Кайшета набрала в матче 6 очков.

«Тут, в общем-то, нечего комментировать, потому что вопрос заключается не в том, что у кого-то обнаруживается допинг, а в том, что мы с этим в дальнейшем делаем и как к этому относимся. Это главное. Есть нарушения и в Америке, во всем мире. Зачем нам рассматривать кейсы других стран? Давайте жить в своей стране и думать о том, как нам самим выходить из этой ситуации.

Если бы подобное случилось с нашей волейболисткой, то вряд ли кто-либо в мире высказывал свое недоумение. Я могу привести статистику выявленных допинговых нарушений в РУСАДА в период моей работы. В 2017-м году — 59 нарушений, 2018-й — 143, 2019 — более двухсот. И что, вы думаете кто-то недоумевал? Нет, потому что мы их расследовали, мы выявляли. Это нормально, когда допинг выявляют. Дальше суть в том, какие меры будут предприниматься. Поэтому давайте лучше будем думать о нашей стране и о наших спортсменах», — сказал Ганус.

Ранее Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев отреагировал на информацию о том, что у Кайшеты был обнаружен допинг.