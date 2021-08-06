Российские синхронистки выиграли в технической программе групп на Олимпиаде-2020

Российские синхронистки стали лучшими в технической программе групп на Олимпиаде-2020 в Токио, показав результат 97,2979 балла. Вторыми стали китаянки (96,2310 балла), третье место у сборной Украины (94,2685 балла). Сборную России представляют Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина и Полина Комар.

Произвольная программа состоится 7 августа.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований синхронисток.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков в финале в весовой категории до 74 кг одержал победу над представителем Белоруссии Магомедхабибом Кадимагомедовым со счетом 7:0 и завоевал золотую медаль Олимпийских игр — 2020 в Токио.