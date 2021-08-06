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Перенесший остановку сердца Эриксен рассказал, когда вернется на поле

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Giuseppe Maffia/Global Look Press via ZUMA Press

Полузащитник «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен рассказал, когда планирует вернуться в футбол.

«Начну играть через четыре-пять месяцев. Со мной все хорошо», — цитирует Эриксена Nettavisen со ссылкой на Corriere dello Sport.

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги заявил, что рассчитывает Эриксена. Ему предстоит пройти курс восстановления под присмотром врачей.

Напомним, во время матча группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1) Эриксен потерял сознание прямо на поле. Врачи реанимировали его более десяти минут, после чего его доставили в больницу. Позднее стало известно, что он перенес остановку сердца. В госпитале ему установили кардиостимулятор. Пока неизвестно, сможет ли он вернуться в футбол.

Ранее член научно-технического комитета Итальянской федерации футбола (FIGC) Франческо Браконаро заявил, что хавбек миланского «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен не сможет выступать в Серии А с установленным дефибриллятором.

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Футбол. Чемпионат Италии
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