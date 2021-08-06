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Олимпиада 2020

Россиянка Магомедалиева завоевала бронзу в соревнованиях по боксу на Олимпиаде в Токио

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Ueslei Marcelino/Reuters

Россиянка Зенфира Магомедалиева потерпела поражение от представительницы Китая Ли Цянь в полуфинале Олимпиады-2020 по боксу в весовой категории до 75 кг. Китаянка выиграла каждый из трех раундов. Таким образом, Магомедалиева стала обладательницей бронзовой медали Олимпиады в Токио.

В другом полуфинале британка Лорен Прайс победила Наухку Фонтейн из Нидерландов — 3:2.

Финальный бой состоится 8 августа в 8:00 по московскому времени.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее генеральный менеджер женской сборной России по волейболу Любовь Соколова высказалась о том, что у игрока женской сборной Бразилии по волейболу Тандары Алвес Кайшеты был обнаружен допинг.

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Олимпиада 2020
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