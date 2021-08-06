Месси был готов на еще большее понижение зарплаты, чтобы остаться в «Барселоне»

Экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси хотел остаться в клубе. Об этом сообщает Diario Sport. По данным источника, аргентинец был удивлен невозможностью подписать новое соглашение с каталонцами. Лионель хотел приехать в Барселону, поставить подпись под контрактом и приступить к тренировкам с командой.

Отец Аргентинца Хорхе Месси, ожидая подписания нового контракта сына с «Барсой», был проинформирован президентом каталонцев Жоаном Лапортой о том, что клуб не может зарегистрировать Лионеля. Семья Месси заявила, что Лео готов еще больше снизить зарплату ради того, чтобы остаться в «Барселоне», но спустя несколько часов представители каталонцев связались с аргентинцем и сообщили, что путей обхода потолка зарплат в Ла Лиге нет.

Источники, близкие к семье Месси, заверяют, что форвард не вел официальные переговоры с другими клубами, так как был убежден, что продлит контракт с «Барсой». Теперь он готов выслушать предложения от европейских клубов.

Месси выступал за «Барселону» с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь – в Кубке и Суперкубке Испании, четыре – в Лиге чемпионов, по три – в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Прошлое соглашение Месси с «Барселоной» истекло в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

В чемпионате Испании сезона-2020/2021 «Барселона» в 38 матчах набрала 79 очков и заняла третье место. Чемпионом Ла Лиги стал мадридский «Атлетико».

Ранее стало известно, что Месси ведет переговоры с «ПСЖ».