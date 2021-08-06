Макгрегор заявил, что хочет съесть детей Хабиба

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор в очередной раз жестко высказался в адрес бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Я хочу съесть его детей! Когда он вообще их видел в последний раз? Его жена? Мама? Как насчет того, чтобы провести некоторое время со своими детьми и семьей для разнообразия и не произносить мое имя», — написал ирландец в Twitter.

Ранее Хабиб Нурмагомедов прокомментировал высказывание Конора Макгрегора о его покойном отце.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

У Макгрегора шесть поражений в 28 боях в профессиональной карьере в смешанных единоборствах.