Diario Sport: Месси расстроен уходом из «Барселоны», он хотел продлить контракт до 2026-го

Аргентинский форвард Лионель Месси был заметно расстроен из-за того, что «Барселоне» не удастся его зарегистрировать на предстоящий сезон. Его огорчила необходимость покинуть клуб, сообщает Diario Sport.

Ранее сообщалось, что «Барселона» и Лионель Меси не подпишут новый контракт.

Футболист решил пораньше вернуться из отпуска ради подписания контракта до 2026 года, но его отец, Хорхе Месси, сегодня был уведомлен президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой о том, что юридически сделку оформить не удастся.

Месси выступал за «Барселону» с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь – в Кубке и Суперкубке Испании, четыре – в Лиге чемпионов, по три – в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Прошлое соглашение Месси с «Барселоной» истекло в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.