Расписание финалов Олимпиады в Токио на 6 августа

6 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны 23 комплекта медалей в 11 видах спорта.
Олимпийские игры-2020 в Токио
6 августа
Расписание финалов
Легкая атлетика
Спортивная ходьба, 50 км, мужчины
23.30 (5 августа)
Спортивная ходьба, 20 км, женщины
10.30
Российская участница: Эльвира Хасанова
Метание копья, женщины
14.50
5000 м, мужчины
15.00
400 м, женщины
15.35
1500 м, женщины
15.50
4x100 м, женщины
16.30
4x100 м, мужчины
16.50
Пляжный волейбол
Женщины
4.00 – матч за бронзу, 5.30 – финал
Хоккей на траве
Женщины
4.30 – матч за бронзу, 13.00 – финал
Футбол
Женщины
5.00 – финал
Мужчины
14.00 – матч за бронзу
Настольный теннис
Командный турнир, мужчины
5.00 – матч за бронзу, 13.30 – финал
Бокс
69-75 кг, женщины
8.00
Российская участница: Зенфира Магомедалиева
Будут разыграны только бронзовые медали.
57-63 кг, мужчины
8.32
Будут разыграны только бронзовые медали.
81-91 кг, мужчины
9.05
Российский участник: Муслим Гаджимагомедов
Велотрек
Мэдисон, женщины
11.15
Российские участницы: Гульназ Бадыкова – Мария Новолодская
Спринт, мужчины
12.35
Российский участник: Денис Дмитриев
Спортивная борьба
До 74 кг, вольная борьба
13.11
Российский участник: Заурбек Сидаков
До 125 кг, вольная борьба
13.32
До 53 кг, женская борьба
13.53
Современное пятиборье
Женщины
13.30
Российские участницы: Ульяна Баташова, Гульназ Губайдуллина
Карате
Ката, мужчины
13.30
Кумитэ, до 61 кг, женщины
14.05
Кумитэ, до 75 кг, мужчины
14.22
Скалолазание
Многоборье, женщины
15.10
Ране стали известны результаты соревнований Олимпийских игр — 2020 5 августа.