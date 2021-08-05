ФИФА поручила убрать две чемпионские звезды с футболок сборной Уругвая

Союз европейский футбольных ассоциаций (ФИФА) выразила недовольство наличием четырех чемпионских звезд на форме сборной Уругвая и дала поручение производителю формы уругвайцев убрать их с формы к следующим отборочным матчам чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает El Observator.

На футболках сборной Уругвая расположены четыре звезды, две из которых за победы на чемпионатах мира, а еще две— за победы на Олимпийских играх, еще до того, как стали проводиться чемпионаты мира.

Сборная Уругвая — одна из самых титулованных футбольных сборных. На счету уругвайцев две победы на чемпионате мира (1930 и 1950), две победы на Олимпийских играх (1924 и 1928), 15 побед в Кубке Америки (рекорд Южной Америки) и победа на Золотом кубке чемпионов мира по футболу (1981).

По состоянию на 27 мая 2021 года в рейтинге ФИФА сборная занимает 9-е место.

Ранее ФИФА дисквалифицировал россиян Ивана Князева (пермская «Звезда»), Дарью Мещерякову (выступала за женскую сборную U17) и Владимира Обухова («Ростов») за нарушение антидопингового регламента и дисциплинарного кодекса организации.