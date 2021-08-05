Российский десятиборец: не вижу разницы между Олимпиадой и чемпионатом области

Российский десятиборец Илья Шкуренев поделился мнением о значимости Олимпийских игр.

«Можете закидать меня камнями, но для меня Олимпиада — обычный старт, в ней нет ничего такого. Быть может, ее так превозносят, потому что она редко проходит? Но здесь те же самые соперники. Не было такого, что кто-то не приехал, потому что испугался Олимпиады.

Нет такого, что надо показать себя именно на этом старте, важен каждый старт — чемпионат мира, Европы, Олимпиада и даже чемпионат области. Я не вижу разницы, я рад любой медали, будь то награда чемпионата Европы или области. Не то что я не хочу завоевать эти медали, просто я еду на соревнования показать свой результат, это ни от кого не зависящий фактор. Если я не смог, то виноват в этом только я», — приводит слова российского спортсмена ТАСС.

Напомним, 5 августа Илья Шкуренев занял восьмое место в десятиборье.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее россияне вышли в финал турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде в Токио.