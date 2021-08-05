Россиянка завоевала первую медаль в легкой атлетике на Олимпийских играх — 2020

Российская спортсменка Анжелика Сидорова завоевала серебряную медаль в финале соревнований в прыжках с шестом на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Сидорова взяла высоту 4,85 метра. После двух неудачных попыток на 4.90 россиянка не смогла взять 4,95.

Золотую медаль завоевала американка Кэти Нейджотт (4.90). Тройку лучших замкнула Холли Брэдшоу из Великобритании.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сообщалось, что российский боксер Альберт Батыргазиев, выступающий в весовой категории до 57 кг, завоевал золото Олимпийских игр — 2020 в Токио.