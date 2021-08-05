Российская ватерполистка о судействе: видимо, нас так боятся, что используют все средства

Российская ватерполистка Екатерина Прокофьева высказалась о поражении в полуфинальном матче Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) от команды США (11:15).

«Обидно до слез, но плакать нет времени. Впереди матч за бронзу. Судейство? Видимо, нас так боятся, что используют все средства», — цитирует спортсменку пресс-служба Олимпийского комитета России в Telegram-канале.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сообщалось, что российский боксер Альберт Батыргазиев, выступающий в весовой категории до 57 кг, завоевал золото Олимпийских игр — 2020 в Токио.