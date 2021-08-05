Впервые в истории Игр призовая тройка осталась неизменной на двух Олимпиадах подряд

5 августа на Олимпийских играх — 2020 в Токио мужчины разыграли комплект медалей в толкании ядра. Первым стал представитель США Райан Крузер. Серебро у его соотечественника Джо Ковача. Замкнул тройку призеров новозеландец Томаш Уолш.

Такая же последовательность призеров была в толкании ядра и на прошлой Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Ранее никогда не было такого, чтобы состав призеров оставался неизменным в двух Олимпиадах подряд в одном индивидуальном виде программы.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее 9-кратный олимпийский чемпион американец Карл Льюис поделился мнением о выступлении соотечественников в квалификации эстафеты 4 по 100 метров (мужчины) на Олимпийских играх — 2020 в Токио.