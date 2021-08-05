9-кратный чемпион ОИ про сборную США в эстафете 4 по 100 м: они хуже детей

9-кратный олимпийский чемпион американец Карл Льюис поделился мнением о выступлении соотечественников в квалификации эстафеты 4 по 100 метров (мужчины) на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Представители США показали в своем забеге шестой результат (38,10 секунды) и не вышли в финал.

«Американская команда сделала все не так, как надо в мужской эстафете. Неправильная передача палочки, спортсмены наступали не на те ноги. На лидерство рассчитывать не стоило.

Это было полным замешательством и совершенно неприемлемо для легкоатлетов из США. Они выглядели хуже, чем дети с AAU (юношеских Олимпийских игр, которые проводит Спортивный союз любителей США — прим.ред)», — написал Льюис в Twitter.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

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