Ласицкене пожаловалась на жару во время квалификации на Олимпиаде

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене поделилась впечатлениями от квалификационных соревнований на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Как я ощущаю себя после своего долгого ожидания Олимпийских игр? Мне жарко. Но на самом деле, я рада быть здесь, ничего внятного больше в голову не приходит, у меня мозги расплавились от этой жары. Конечно, я рада, что Токио принял эти Олимпийские игры, спасибо большое», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Финал Игр-2020 в прыжках в высоту у женщин состоится 7 августа.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Ласицкене вышла в финал соревнований по прыжкам в высоту.