Гамова рассказала, что помешало российским волейболисткам обыграть Бразилию в 1/4 финала ОИ

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала поражение российских волейболисток в матче 1/4 финала Олимпийских игр против Бразилии, передает ТАСС.

«Это, безусловно, неудача. Мы ставим перед собой самые высокие задачи, но опять вылетаем в четвертьфинале. Бразильянки показали свою игру, у нас же были проблемы с приемом. У них выделялась Габи, они были более успешны в атаке. У нас за этот год появились хорошие молодые игроки, поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее», — сказала Гамова.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.