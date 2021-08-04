Украинских синхронисток на церемонии награждения в Токио представили как российских

Украинских синхронисток Марту Федину и Анастасию Савчук, которые стали бронзовыми призерками Олимпиады, представили как спортсменок «Олимпийского комитета России»

Первое место заняли россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина. Таким образом, Ромашина стала первой в истории синхронного плавания шестикратной олимпийской чемпионкой.

Серебро взяли китаянки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее украинские синхронистки Анастасия Савчук и Марта Федина рассказали о своем отношении к россиянкам Светлане Ромашине и Светлане Колесниченко.