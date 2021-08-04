Российский спортсмен рассказал о ненависти к нему со стороны судьи на ОИ

Российский десятиборец Илья Шкуренев рассказал об инциденте с незасчитанной попыткой в прыжках в высоту на Олимпийских играх – 2020 в Токио.

Шкуренев выполнил удачную третью попытку на высоте 2,02 метра в прыжках в высоту, но через несколько секунд того, как судья поднял белый флаг, означающий засчитанную попытку, планка упала. Судьи изменили решение и не засчитали попытку Шкуренева. Руководство легкоатлетической делегации команды Российского олимпийского комитета (ROC) подало протест на решение судей.

«Я пытался доказать судье как мог, что он не прав, но сразу натолкнулся на его полное нежелание дать мне возможность продолжить прыгать. Не скажу, что он был груб со мной, но какая-то ненависть в его глазах ко мне читалась», — передает слова Шкуренева ТАСС.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.