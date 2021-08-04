Телеведущая Скабеева отреагировала на победу украинского борца на ОИ

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала победу украинского борца Жана Беленюка на Олимпиаде в Токио.

«Тренировки в Раде не проходят даром! Жан Беленюк — первый депутат, ставший Олимпийским чемпионом, отпраздновал золотую медаль, станцевав гопак», — написала Скабеева в Telegram.

Беленюк — народный депутат Верховной рады Украины IX созыва с 2019 года.

Также Беленюк является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года, двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.