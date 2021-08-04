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Олимпиада 2020

Волейболистка Королева назвала причину поражения в матче 1/4 финала ОИ с Бразилией

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Российская волейболистка Ирина Королева высказалась о поражении в матче 1/4 финала Олимпиады с Бразилией, передает Sport24.

«Кажется, что характера не хватило. Все игралось на концовках. Это все такие тоненькие моменты — блок, страховка. Такие игры складываются из мелочей», — сказала Королева.

Встреча завершилась со счетом 1:3. В полуфинале бразильянки встретятся со сборной Южной Кореи.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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Олимпиада 2020
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