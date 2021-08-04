Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Задержки с поставкой второго компонента «Спутника V» полностью устранят... 19:21
Волейболистка Королева назвала причину поражения в матче 1/4 финала ОИ... 19:21
Врач объяснил призыв ВОЗ приостановить повторную вакцинацию 19:14
В Нидерланды вернулись дикие кошки 19:08
ФСБ рассекретила список ответственных за геноцид жителей Карелии во время ВОВ 19:04
ОБСЕ не направит наблюдателей на выборы в Госдуму из-за требования ограничить их... 19:01
СК начал проверку после отказа пустить ребенка с аутизмом в аквапарк 18:59
Скончался режиссер Александр Аравин 18:56
Протасевич рассказал о непричастности Тихановской к попытке госпереворота 18:46
Глава офиса Зеленского рассказал «об откровенной встрече» с советником... 18:37
Бесплатная ставка 1000 р.
Олимпиада 2020

Результаты соревнований Олимпийских игр — 2020 4 августа

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Marco Djurica/Reuters

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио были разыграны 17 комплектов медалей в 11 видах спорта.

Олимпийские игры-2020

4 августа

Синхронное плавание

Дуэты

1. Светлана РомашинаСветлана Колесниченко (Россия)

2. Хуан Сюэчэнь – Сунь Вэньянь (Китай)

3. Марта Федина – Анастасия Савчук (Украина)

Плавание, открытая вода

10 км, женщины

1. Ана Марсела Кунья (Бразилия)

2. Шэрон ван Рувендаль (Нидерланды)

3. Карина Ли (Австралия)

Легкая атлетика

400 м с/б, женщины

1. Сидни Маклафлин (США)

2. Далайла Мухаммад (США)

3. Фемке Бол (Нидерланды)

3000 м с/п, женщины

1. Перут Чемутаи (Уганда)

2. Кортни Фрерикс (США)

3. Хивин Кийенг (Кения)

800 м, мужчины

1. Эммануэль Корир (Кения)

2. Фергюсон Ротич (Кения)

3. Патрик Добек (Польша)

200 м, мужчины

1. Андре де Грасс (Канада)

2. Кеннет Беднарек (США)

3. Ноа Лайлс (США)

Молот, мужчины

1. Войцех Новицки (Польша)

2. Эйвинд Хенриксен (Норвегия)

3. Павел Файдек (Польша)

Скейтбординг

Парк, женщины

1. Сакура Йосодзуми (Япония)

2. Кокона Хираки (Япония)

3. Скай Браун (Великобритания)

Парусный спорт

Класс 470, мужчины

1. Мэтью Белчер – Уилл Райан (Австралия)

2. Антон ДальбергФредрик Бергстрем (Швеция)

3. Хорди Ксаммар – Николас Родригес (Испания)

Класс 470, женщины

1. Ханна Миллс – Эйли Макинтайр (Великобритания)

2. Агнежка Скжипулец – Йоланта Огар (Польша)

3. Камиль Лекуантр – Алуаз Реторна (Франция)

Бокс

75-81 кг, мужчины

1. Арлен Лопес (Куба)

2. Бенджамин Уиттакер (Великобритания)

Свыше 91 кг, мужчины

3. Камшыбек Кункабаев (Казахстан)

3. Фрейзер Кларк (Великобритания)

48-51 кг, женщины

3. Цукими Намики (Япония)

3. Хуан Сяовэнь (Тайвань)

64-69 кг, женщины

3. Ошаэ Джонс (США)

3. Ловлина Боргохаин (Индия)

Велотрек

Командная гонка преследования, мужчины

1. Италия

2. Дания

3. Австралия

Спортивная борьба

До 67 кг, греко-римская борьба

1. Мохаммадреза Гераеи (Иран)

2. Парвиз Насибов (Украина)

3. Мохамед Ибрагим Эль-Сайед (Египет)

3. Рамаз Зоидзе (Грузия)

До 87 кг, греко-римская борьба

1. Жан Беленюк (Украина)

2. Виктор Леринц (Венгрия)

3. Денис Кудла (Германия)

3. Зураб Датунашвили (Сербия)

До 62 кг, женская борьба

1. Юкако Каваи (Япония)

2. Айсулуу Тунубекова (Киргизия)

3. Таубе Юсейн (Болгария)

3. Ирина Коляденко (Украина)

Конный спорт

Конкур

1. Бен Махер (Великобритания)

2. Петер Фредериксон (Швеция)

3. Майкел ван дер Влетен (Нидерланды)

Тяжелая атлетика

Свыше 109 кг

1. Лаша Талахадзе (Грузия)

2. Али Давуди (Иран)

3. Ман Асаад (Сирия).

Ранее сообщалось, что Россия занимает шестое место в медальном зачете Олимпиады после 12 дня соревнований.

Все новости на тему:
Олимпиада 2020
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Отложить ревакцинацию: ВОЗ попросила экономить вакцины в пользу бедных стран
Гебрейесус призвал ввести мораторий на повторную вакцинацию от коронавируса
Европейская волокита: почему ЕС затягивает одобрение «Спутника V»
Глава ЕК считает, что для одобрения «Спутника V» регулятором ЕС недостаточно данных
Чубайс предсказал формирование новой мировой элиты
Спецпредставитель президента ожидает новой «быстрой» промышленной революции
Путин утвердил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве
ОБСЕ не направит наблюдателей на выборы в Госдуму из-за требования ограничить их число
Решение о признании ФБК* экстремистской организацией вступило в силу
Россия опустилась на шестое место в медальном зачете Олимпиады
Новости и материалы
Задержки с поставкой второго компонента «Спутника V» полностью устранят в августе
Волейболистка Королева назвала причину поражения в матче 1/4 финала ОИ с Бразилией
Врач объяснил призыв ВОЗ приостановить повторную вакцинацию
В Нидерланды вернулись дикие кошки
ФСБ рассекретила список ответственных за геноцид жителей Карелии во время ВОВ
СК начал проверку после отказа пустить ребенка с аутизмом в аквапарк
Скончался режиссер Александр Аравин
Протасевич рассказал о непричастности Тихановской к попытке госпереворота
Глава офиса Зеленского рассказал «об откровенной встрече» с советником Байдена
Россия занимает шестое место в медальном зачете ОИ после 12 дня соревнований
Барабанщик Offspring не поедет в тур из-за отказа от прививки
На Украине рассказали, как Минские соглашения вынуждают Киев признать потерю Крыма
В США рассказали о «секретном оружии» российских олимпийцев
Финская фирма Rens запустила краудфандинг на производство кроссовок из кофейной гущи
Опубликовано видео с иномаркой, протаранившей уличных торговцев в Калининграде
Возбуждено уголовное дело после ДТП на Боровском шоссе в Москве
Российские волейболистки уступили Бразилии в четвертьфинале Олимпиады
Мистер Биг и Кэрри Брэдшоу воссоединились на съемках «Секса в большом городе»
Все новости
«Прощай надежда на повышение доходов населения»
Дерипаска: действия Центробанка противоречат усилиям правительства по оживлению экономики
«Постоянно живу в этом полустрахе»: программиста с ДЦП пытались выгнать из маршрутки
В Санкт-Петербурге уволили водителя, отказавшегося везти пассажира с инвалидностью
В России выросла детская бедность
Около четверти детей живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума
Почему верховному главнокомандующему запретили ездить в Донбасс
Генштаб Украины распространил на Зеленского запрет на посещение Донбасса
Вышли из тени: преемники «русских хакеров» начали киберохоту
Эксперты оценили опасность новой кибергруппировки BlackMatter
Гекконы завоевали Америку благодаря рабам
Ученые выяснили как африканские гекконы пересекли Атлантику
«Сексуально домогался меня годами»: как разоблачили губернатора Нью-Йорка
Джо Байден считает, что губернатор Эндрю Куомо должен уйти в отставку
Дань традиции: почему Японией не будет править императрица
Японские чиновники не позволили женщинам восходить на трон
Вышла новая книга о Tesla. В ней Илон Маск выставлен монстром
Бывшие сотрудники Tesla рассказали о хамском поведении и истериках Илона Маска
Башкирову оставили в СИЗО
Мосгорсуд признал законным арест студентки, сбившей троих детей в Москве
ДТП на Боровском шоссе: автобус столкнулся с грузовиком
Число пострадавших в аварии с участием автобуса на западе Москвы выросло до 13
«Странная ситуация»: Шлосберга не пустили на выборы в Пскове, но одобрили в Москве
Мосгоризбирком зарегистрировал Шлосберга кандидатом в Госдуму
Бургеры с Медведевым и аргентинское танго: чем россиянам запомнилось президентство Обамы
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях