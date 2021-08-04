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Олимпиада 2020

Россия занимает шестое место в медальном зачете ОИ после 12 дня соревнований

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Reuters

4 августа российские олимпийцы завоевали одну золотую медаль на Играх в Токио.

Синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко победили в соревнованиях дуэтов на Олимпийских играх в Токио. Таким образом, Ромашина стала первой в истории синхронного плавания шестикратной олимпийской чемпионкой.

Женская сборная по гандболу добыла путевку в полуфинал соревнований обыграв Черногорию, россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в полуфинал Олимпиады по пляжному волейболу, а женская сборная по волейболу уступила команде Бразилии на стадии четвертьфинала.

Россия имеет в активе 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград.

Первое место занимает Китай (32-22-16), на второй строчке располагается США (25-31-23), замыкает тройку сильнейших Япония (21-7-12).

Ранее депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев отреагировал на ошибку диктора во время награждения российских синхронисток Светланы Колесниченко и Светланы Ромашиной.

«Нездоровый инцидент. Вроде досадная мелочь — хи-хи, ха-ха, но с другой стороны — серьезный казус организаторов. Пытаются нас то ли вывести из равновесия, то ли уколоть, но наших красавиц ничего не может остановить, они сокрушают все», — отметил он.

1
Китай
70
32
22
16
2
США
79
25
31
23
3
Япония
40
21
7
12
4
Великобритания
48
15
18
15
5
Австралия
36
15
4
17
6
Россия
53
14
21
18
7
Германия
32
8
8
16
8
Франция
25
6
10
9
9
Италия
30
6
9
15
10
Нидерланды
23
6
8
9

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Олимпиада 2020
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