Россия занимает шестое место в медальном зачете ОИ после 12 дня соревнований

4 августа российские олимпийцы завоевали одну золотую медаль на Играх в Токио.

Синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко победили в соревнованиях дуэтов на Олимпийских играх в Токио. Таким образом, Ромашина стала первой в истории синхронного плавания шестикратной олимпийской чемпионкой.

Женская сборная по гандболу добыла путевку в полуфинал соревнований обыграв Черногорию, россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в полуфинал Олимпиады по пляжному волейболу, а женская сборная по волейболу уступила команде Бразилии на стадии четвертьфинала.

Россия имеет в активе 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград.

Первое место занимает Китай (32-22-16), на второй строчке располагается США (25-31-23), замыкает тройку сильнейших Япония (21-7-12).

Ранее депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев отреагировал на ошибку диктора во время награждения российских синхронисток Светланы Колесниченко и Светланы Ромашиной.

«Нездоровый инцидент. Вроде досадная мелочь — хи-хи, ха-ха, но с другой стороны — серьезный казус организаторов. Пытаются нас то ли вывести из равновесия, то ли уколоть, но наших красавиц ничего не может остановить, они сокрушают все», — отметил он.