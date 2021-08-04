Первое золото Украине на Играх-2020 принес темнокожий борец

Украинский борец Жан Беленюк на Олимпиаде в Токио в финальном поединке в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг одержал победу над венгром Виктором Лоринцом со счетом 5:1. Таким образом, Беленюк принес Украине первую золотую награду на Олимпиаде-2020.

Бронзы удостоились Денис Максимилиан Кудла (Германия) и Зураби Датунашвили (Сербия).

Беленюк является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года, двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее россиянка Светлана Ромашина стала первой в истории шестикратной чемпионкой ОИ в синхронном плавании.