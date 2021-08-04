Россиянину не засчитали чистую попытку в прыжках в высоту на Олимпиаде-2020

Россиянин Илья Шкуренев выполнил удачную третью попытку на высоте 2,02 метра в прыжках в высоту, но через несколько секунд того, как судья поднял белый флаг, означающий засчитанную попытку, планка упала. Судьи изменили решение и не засчитали попытку Шкуренева. Руководство легкоатлетической делегации команды Российского олимпийского комитета (ROC) подало протест на решение судей. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Аллу Глущенко.

«Тим-лидер Александра Румянцева побежала подавать протест, чтобы попытка была засчитана», - сказала Глущенко.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее вице-президент Союза легкой атлетики Польши Томаш Маевский прокомментировал возможность белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской выступать под флагом другой страны.