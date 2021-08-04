Экс-президент «Локомотива» высказался о назначении Семина наставником «Ростова»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал «Газете.Ru» назначение Юрия Семина на пост главного тренера «Ростова». Контракт с 74-летним специалистом подписан на два года.

«Валерий Георгиевич создал эту команду, значительно ее изменил, создал определенный стиль, и она выглядит неплохо. Но тактической мудрости этой команде все время немного не хватало – и это Палыч может ей дать. А самое главное, в последних двух матчах я увидел, что «Ростов» был какой-то опустошенный, играл не с горящими глазами. Вот тут Юрий Палыч, конечно, незаменим.

Думаю, он придаст игрокам новый стимул, и команда будет совсем по-другому выглядеть. В принципе, команда хорошая и обученная, но ей не хватает немного тактической выучки и азарта. У Юрия Палыча есть одно очень хорошее качество: он может быстро наладить игру и быстро привести команду в чувство. Уже начался чемпионат, нет времени для раскачки, и здесь он незаменим», — сказал Наумов.

23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Валирием Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде. Позже Карпин сообщил, что не будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Выбор сделан в пользу национальной команды.

Ранее сообщалось, что «Ростов» рассматривает кандидатуру наставника молодежной сборной России Михаила Галактионова на пост главного тренера клуба.