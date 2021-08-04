Стало известно, с кем сыграют российские гандболистки в полуфинале Олимпиады-2020

Женская сборная Норвегии по гандболу одержала победу над Венгрией в четвертьфинале Олимпиады-2020 со счетом 26:22.

Таким образом, норвежские гандболистки в полуфинале встретятся со сборной России, которая в 1/4 финала обыграла Черногорию со счетом 32:26. Матч состоится 6 августа.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российская пара Илья Лешуков и Константин Семенов не смогли выйти в полуфинал Олимпийских игр — 2020 в Токио в соревнованиях по пляжному волейболу.

В борьбе за выход в полуфинал россияне проиграли представителям Норвегии Андерсу Молу и Кристиану Серуму — 0-2 (17:21, 19:21).