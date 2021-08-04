Глава Федерации гандбола России: мочить так мочить, забивать эти гвозди в черногорский забор

Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев высказался о победе женской сборной России в матче с Черногорией в четвертьфинале Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Россиянки выиграли со счетом 32:26.

«Может, пару моментов было, где можно было чуть подлине сыграть. Не спешить с атакой, засушить игру, поберечь силы. У нас же они такие — душа нараспашку. Мочить так мочить. Забивать эти гвозди в черногорский забор. Что они и сделали. Огромное им спасибо», — приводит слова Шишкарева «Матч ТВ».

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что российская пара Илья Лешуков и Константин Семенов не смогли выйти в полуфинал Олимпийских игр — 2020 в Токио в соревнованиях по пляжному волейболу.