CAS отклонил апелляцию французского боксера, родившегося в Москве

Специальное подразделение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонило апелляцию французского боксера, уроженца Москвы Мурада Алиева. Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, Алиев был дисквалифицирован за свой протест на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Спортсмен в четвертьфинальном бою с британцем Фрейзером Кларком в категории свыше 91 кг был дисквалифицирован за намеренный удар головой. Алиев не согласился с решением судьей и не покидал ринг около часа. Результат бойца на Играх в Токио аннулировали. Спортсмен был дисквалифицирован за неспортивное поведение и за свои недопустимые действия.

Алиев также подал апелляцию на решение рефери. Француз стремился добиться возобновления боя со второго раунда при работе других судей.

В CAS отметили, что судья мог допустить ошибку, однако решение было подтверждено главным рефери. В суде заметили, что не отменяют принятые на ринге решения.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российский боксер Муслим Гаджимагомедов раскритиковал одного из судей победного поединка против новозеландца Дэвида Ньику в весовой категории до 91 кг на Олимпийских играх.