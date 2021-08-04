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Олимпиада 2020

Российские гандболистки вышли в полуфинал Олимпиады-2020

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Susana Vera/Reuters

Женская национальная сборная России по гандболу вышла в 1/2 финала Олимпийских игр — 2020 в Токио. В четвертьфинале россиянки обыграли сборную Черногории со счетом 32:26.

В полуфинале сборная России сыграет с победителем пары Норвегия – Венгрия. Встреча состоится шестого августа, начало – 11:00 мск.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что российская пара Илья Лешуков и Константин Семенов не смогли выйти в полуфинал Олимпийских игр — 2020 в Токио в соревнованиях по пляжному волейболу.

В борьбе за выход в полуфинал россияне проиграли представителям Норвегии Андерсу Молу и Кристиану Серуму — 0-2 (17:21, 19:21).

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Олимпиада 2020
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